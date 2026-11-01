La nota positiva si chiama Jimenez: le qualità che stanno emergendo e quel "caratterino" su cui lavorare

Una delle (poche) note positive di questo inizio di stagione viola è senza dubbio Alex Jimenez, forse l'unico giocatore in crescita rispetto alle prime partite stagionali

Non segnano gli attaccanti? Segna il terzino!

Il giovane spagnolo anche contro l'Atalanta è stato uno dei migliori in campo, certificando un buon momento di forma testimoniato anche dalle buone prestazioni contro Inter e Napoli, condite anche da gol.

Una crescita difensiva

In particolare, la crescita di Jimenez si evidenzia anche dal punto di vista difensivo: pur facendo parte di un pacchetto difensivo che definire pericolante è poco, il terzino ex Milan ha dimostrato di comportarsi meglio rispetto alle prime uscite stagionali: intendiamoci, c'è ancora spazio per ampi miglioramenti, ma contro l'Atalanta Jimenez ha ben gestito avversari non esattamente comodi, come Rowe ed Elmas.

Lavoro di “nervi”

Un altro punto sui cui deve migliorare l'ex canterano del Real Madrid e senza dubbio la gestione dei "nervi" con gli avversari durante le partite: il nervosismo visto in campo nelle prime partite stagionali e a San Siro (pur, va riconosciuto, vincendo la propria sfida personale contro il tifo interista) è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Fiorentina. Anche se, si potrebbe discutere cosa sia meno utile tra l'eccessivo agonismo di di Jimenez e il piattume di buona parte della squadra.