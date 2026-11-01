Emergenza infortuni per il Torino: Abate costretto a rinunciare a ben tre ex viola contro il Frosinone. E Comuzzo...

Non un periodo fortunato, a livello di infortuni per il Torino, con i granata di Ignazio Abate che in vista della gara contro il Frosinone devono fare i conti con numerosi defezioni

Out ben tre ex viola

Nella lista dei giocatori disponibili per il match contro i ciociari risalta in particolare l'assenza di ben tre ex Fiorentina: sono infatti assenti, oltre all'ex capitano viola Cristiano Biraghi, bloccato dall'influenza, anche Fortini e Mandragora, alle prese coi rispettivi infortuni e non recuperati in tempo per la partita, sebbene vi fosse qualche tenue speranza alla vigilia.

Comuzzo sempre al suo posto

Sarà invece regolarmente al suo posto Pietro Comuzzo, che è partito titolare nella sfida di oggi pomeriggio tra due delle sorprese in positivo di questa Serie A.