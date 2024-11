In casa Fiorentina filtra ottimismo circa le condizioni di Albert Gudmundsson, in progressivo recupero dopo l'infortunio dello scorso ottobre. L'islandese continua ad allenarsi regolarmente in gruppo e ci sono segnali positivi. Nonostante ciò, Palladino potrebbe ancora essere prudente in vista di domenica.

Progressi per Gudmundsson, ma l'Inter resta un punto interrogativo

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ci potrebbe essere il forfait di Gudmundsson contro l'Inter per precauzione. L'infortunio, chiaramente, non è del tutto rientrato e Palladino non vuole avere fretta e cerca di rischiare il meno possibile con le sue condizioni.

Altro forfait in casa Inter, Acerbi non parte per Firenze

Intanto, lato Inter, oltre alle preannunciate assenze di Carlos Augusto e di Pavard, non parte per Firenze neanche Francesco Acerbi. Il centrale era in dubbio fino all'ultimo momento, ma il problema al bicipite della coscia destra lo costringe ancora a stare out. Difesa praticamente obbligata per Inzaghi, con Bisseck, De Vrij e Bastoni.