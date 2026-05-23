Christensen: "Non era facile reagire ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro da gennaio in poi. Ho sofferto come tutti"

Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen, protagonista contro l'Atalanta con le sue parate, è intervenuto a DAZN a fine gara.

“Non era facile, ma…”

Christensen ha dichiarato:"Io sono arrivato a gennaio nel periodo migliore. Dopo 15 giornate con 6 punti non era facile reagire ma nel girone di ritorno abbiamo fatto un grandissimo lavoro".

“Ho sofferto come tutti”

Poi ha proseguito: "Ho sofferto come tutti, non era facile fare questi punti, tutti vogliono fare di più ma abbiamo fatto un grande lavoro".