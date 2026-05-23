Christensen: "Non era facile reagire ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro da gennaio in poi. Ho sofferto come tutti"
Oliver Christensen. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen, protagonista contro l'Atalanta con le sue parate, è intervenuto a DAZN a fine gara.
“Non era facile, ma…”
Christensen ha dichiarato:"Io sono arrivato a gennaio nel periodo migliore. Dopo 15 giornate con 6 punti non era facile reagire ma nel girone di ritorno abbiamo fatto un grandissimo lavoro".
“Ho sofferto come tutti”
Poi ha proseguito: "Ho sofferto come tutti, non era facile fare questi punti, tutti vogliono fare di più ma abbiamo fatto un grande lavoro".
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