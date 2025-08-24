Grande fregatura per il Milan! Boniface non passa le visite mediche. I rossoneri costretti a tornare sul mercato per una punta, occhi su un ex viola...

Sembrava tutto fatto per l'arrivo dell'attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, ma il giocatore, reduce da due infortuni gravi ai legamenti della ginocchia, non ha sorpassato le visite mediche. La squadra di Max Allegri è così costretta a tornare sul mercato.“Boniface non andrà al Milan. Questione chiusa” ha detto il dt del Bayer Simon Rolfes, confermando la fine definitiva della trattativa.

Rossoneri su Vlahovic?

Secondo Tmw il nuovo (vecchio) obiettivo è per l'attacco del Milan è Dusan Vlahovic. L'ex bomber viola è fuori dal progetto della Juventus e può vantare un bel rapporto con Allegri. La trattativa non sembra facile anche a causa del mega stipendio del serbo. Il Milan opterebbe per uno scambio con i bianconeri, offrendo l'esterno belga Alexis Saelemaekers, cercato dalla squadra di Torino.