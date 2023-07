Amatucci: "La passione per la Fiorentina me l'ha trasmessa il nonno e ora voglio diventare un giocatore della prima squadra ed esordire in A"

"Vincere l’Europeo è stata un’esperienza unica. Non avrei mai pensato potesse accadermi una cosa del genere. Condividerlo con compagni che sono prima di tutto amici è stato ancora più bello. Siamo cresciuti insieme fin dall’Under 18 e questo successo ci unirà per tutta la vita". Il racconto è quello fatto a La Nazione dal centrocampista della Primavera della Fiorentina, Lorenzo Amatucci, fresco di titolo europeo con la nazionale Under 19.

La sua passione per il calcio nasce da lontano: "Il primo è stato mio babbo Daniele (una buona carriera tra i dilettanti ndr). Poi vedendo le partite in tv. La passione per la Fiorentina me l’ha trasmessa mio nonno che è un tifosissimo viola".

Amatucci ha un obiettivo davanti: "Diventare un giocatore della prima squadra della Fiorentina restando nel gruppo anche dopo il ritiro ed esordire in serie A".