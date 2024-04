L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Claudio Desolati è intervenuto a Tag24.it per parlare della situazione attuale in casa viola: “Sinceramente contro il Plzen mi sarei aspettato di più, sembrava quasi che la squadra non volesse attaccare. Forse si sono accontentati di un pari in trasferta, ma vorrei comunque qualcosa in più. Sarà anche bello il possesso palla, ma alla fine dei giochi conta poco. Vincere la Conference è l'obiettivo e la Fiorentina può giocarsela fino in fondo. Sono fiducioso, non manca nulla per la finale. E giovedì al 90% passerà il turno”.

“Per segnare servono le palle giuste”

Su Belotti: “Grande giocatore, mi è sempre piaciuto. Non ci si può basare solo su gol segnati e numeri, gli attaccanti vengono serviti sempre meno. Servono le palle giuste per poter finalizzare, invece non ci sono scambi veloci o passaggi precisi”.

“Italiano meriterebbe un trofeo”

Su Italiano: “Il trofeo se lo meriterebbe tutto. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha la capacità di sfruttare ogni giocatore che ha a disposizione, nonostante non sia circondato da grandi campioni. Mi piace molto”.