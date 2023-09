In vista della gara contro la Fiorentina, il trequartista dell'Atalanta ed ex Milan Charles De Ketelaere ha parlato del suo trasferimento in nerazzurro e delle prossime partite, a cominciare da quella contro la Viola. Ecco cosa ha detto a Gianlucadimarzio.it: “L'obiettivo dell'Atalanta è quello di vincere tutte le partite. Futuro? Adesso non ci penso per niente. Sono soltanto concentrato sulla prossima sfida”.

Sul difficile anno al Milan: “Volevo andarmene. Dovevo ritrovare il feeling con il campo, ora sono molto felice”.