L'ex attaccante dell'Empoli Luca Saudati ha parlato a Radio Bruno analizzando la sfida di Coppa Italia di ieri, che ha visto l'eliminazione della Fiorentina al Franchi.

‘L’assenza di Adli è molto pesante per la Fiorentina'

"Una bella partita, con un’ottima prova di personalità dell’Empoli. D’Aversa e la società meritano complimenti, fanno giocare i giovani in partite importanti, come Tosto e Seghetti. La Fiorentina ha commesso vari errori tecnici in impostazione ed ha preso due gol evitabili per due banali sbavature in uscita che le sono costate l’eliminazione. Adli è un giocatore molto forte, che da quando è a Firenze sta mostrando tanta personalità in mezzo al campo e fa girare la squadra. La sua presenza è mancata ieri".

‘Occorre che gli attaccanti viola contribuiscano di più in zona gol, non può segnare solo Kean’

“Anche Kean ha sbagliato un gol facile ieri, ma se non segna lui la Fiorentina va in difficoltà. Sicuramente la squadra viola poteva essere più cinica, e serve che elementi come Sottil e Beltran tolgano più spesso le castagne dal fuoco. Kean ha segnato 13 gol, gli altri troppo poco. Anche Ikone e Colpani devono dare di più sul piano realizzativo. Palladino ha tante soluzioni sul piano tattico e i calciatori di qualità possono coesistere. Il problema è come vengono interpretate le richieste dell’allenatore. Finora sta andando tutto molto bene, non credo sia il momento di cambiare. Comuzzo? È molto interessante, ci sta mettendo voglia e caparbietà. Ha dimostrato quando ha avuto le proprie occasioni, meritando di essere confermato".