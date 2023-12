De Sanctis: "Tenere Sousa è stato un errore. Dia? L'ultimo giorno di mercato ho rifiutato un'offerta dall'Inghilterra"

Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato al Corriere dello Sport, anche dell'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa: “Il rapporto con lui era diventato viziato e ha prodotto scompensi. Tre punti in otto partite, peraltro agevoli, ne sono la dimostrazione. In più le conferenze stampa avvelenate di Sousa hanno peggiora la situazione nell'ambiente”.

E poi: “Attualmente abbiamo diciotto giocatori che c'erano anche l'anno scorso. Con tutto il rispetto, non penso che la cessione di Piatek sia il motivo delle difficoltà di quest'anno. Dia? L'ultimo giorno di mercato, quando non avremmo più potuto sostituirlo, arrivò un'offerta offensiva di prestito dall'Inghilterra. Cosa avrebbero detto di me se l'avessi accettata?”.