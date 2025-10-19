La Fiorentina perde anche a Milano ed è desolatamente ultima, rossoneri in vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Una sconfitta un po' diversa dalle ultime ma alla fine il concetto resta lo stesso: la Fiorentina non vince mai ed anzi, ora perde in serie. Un 2-1 subito in rimonta nel secondo tempo, con la doppietta di Leao e un rigore molto generoso per il Milan.
Rigore a parte, la Fiorentina resta a quota 3, ultima a pari merito con Genoa e Pisa mentre i rossoneri scavalcano il gruppone a 15 e volano in vetta a quota 16.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Napoli 15, Roma 15, Inter 15, Bologna 13, Juventus 12, Como 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 9, Udinese 8, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 8, Lecce 6, Parma 6, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 3.
💬 Commenti