Gacem: "Soffro per la Fiorentina, ma il Prato allevia le mie pene. Un match coi viola? Non è un sogno, è un progetto e accadrà!"

Presidentessa del Prato, ma anche sponsor e tifosa della Fiorentina, Asmaa Gacem, imprenditrice, vive questa doppio ruolo all'interno del calcio.

“Sofferenza alleviata”

Sulla crisi vissuta dai viola in campionato, ha detto al Corriere Fiorentino: “Si soffre, ma credo che abbiano le competenze per rialzarsi. Il Prato mi dà così tante soddisfazioni che la sofferenza è alleviata”.

“Prato-Fiorentina? Accadrà!”

E intanto intravvede già la possibilità di giocare un Prato-Fiorentina, magari in Coppa Italia: “Non lo chiamerei sogno, è un progetto: accadrà, appena faremo il salto, perché no?”.