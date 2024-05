Un occhio a Reggio Emilia e uno a Monza: se il Cagliari non si salva la strada si fa in salita anche per la Fiorentina

Lotta salvezza che si intreccia anche con il finale di campionato viola: alla squadra di Italiano restano due trasferte, dal grado di difficoltà ancora indecifrabile, con un punto che basterebbe a tenere dietro il Napoli ma non ufficialmente il Torino. Per questo, nell'ottica di raggranellare almeno un punticino tra Cagliari e Bergamo sarà fondamentale capire se i sardi dopo questo turno saranno salvi.

Gli uomini di Ranieri faranno visita al Sassuolo, in uno scontro diretto infuocatissimo: in caso di vittoria e di mancato successo del Frosinone a Monza, la squadra rossoblù chiuderebbe il suo campionato al meglio. E per la Fiorentina portare via qualcosa dalla Sardegna Arena diventerebbe molto più agevole.