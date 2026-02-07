Kean: "Le chiacchiere su di me? Non ho letto niente. Sono sempre stato vicino alla Fiorentina e al Viola Park per la caviglia"

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è intervenuto in sala stampa al termine della partita: "Sto meglio, ogni giorno cerco di recuperare al massimo".

"C'è da lavorare, lavorare, lavorare. Troppi gol presi all'ultimo... che ci avrebbero fatto uscire da giù. Ma non possiamo abbatterci ora. Non possiamo buttarci giù".

"È solo una questione di dare di più. Le reti prese all'ultimo non sono permesse. Comunque io sono molto ottimista. Possiamo uscire da là sotto".

"Paratici è uno che mi ha sempre incoraggiato. Mi ha fatto crescere tanto e ora sono veramente contento che sia qua a Firenze. Può dare un grande contributo a questa piazza. Ci ho parlato e ci siamo detti: 'C'è da vincere' ".

"Abbiamo bisogno di tutti. Di tutta Firenze per poterne uscire. Lo dico perché ci credo veramente".

"Dovevamo marcare meglio sulla rete di Maripan. Ci danneggiano tantissimo quei calci di punizione".



"Le chiacchiere su di me? Non ho letto niente. Tutte invenzioni. Nei momenti di difficoltà sono sempre rimasto con la squadra. Sono sempre stato al Viola Park per la caviglia, poi sono andato dalla mia famiglia per una questione personale importante".