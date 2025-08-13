Il Cagliari fa sul serio e sogna Barak, ma la Fiorentina non vuole regalare il trequartista ceco. Trattativa difficile, ma viva

La situazione di Antonin Barak non è ancora definita: il ceco è certamente in uscita dalla Fiorentina, che però non ha ancora trovato l'acquirente che soddisfi le richieste viola. Dalla Sardegna, però, fanno sul serio.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport: a fronte di una trattativa sicuramente non facile, è il Cagliari l'indiziato numero uno per accogliere il trequartista ceco. Tuttavia, la Fiorentina non vuole regalarlo: si aprono quindi scenari quali un prestito con un buon diritto - od obbligo - di riscatto, mentre è più difficile la sua cessione a titolo definitivo. I prossimi giorni saranno cruciali per capirne di più sul suo futuro.