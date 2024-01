Affare fatto per Brekalo, appena la Fiorentina si muoverà in entrata. Il 'Mapei' può essere l'ultima volta del croato in viola

C'è già una cessione annunciata in casa Fiorentina, quella del numero 77 Josip Brekalo. Il croato, tuttavia, non può ancora partire, almeno finché il club viola non si deciderà ad agire nel mercato in entrata e ad acquistare un esterno.

Solo questione di tempo

Resta, comunque, affare fatto e l'unico ostacolo è proprio il tempo. Lo conferma anche Net.hr: Brekalo e la Dinamo Zagabria sono favorevoli al ritorno dell'ex Wolfsburg in Croazia, l'accordo tra le parti è raggiunto. Quella a Sassuolo può essere la sua ultima partita in maglia viola.