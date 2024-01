Il punto sulle cessioni: Brekalo non se ne va prima dell'acquisto di due esterni. Dubbi sulla formula di addio di Pierozzi

La Fiorentina si muove anche per quanto riguarda anche il mercato in uscita, con due nomi su tutti con le valige in mano: Josip Brekalo e Niccolò Pierozzi. Ci sono però alcune condizioni sulla loro cessione, in particolare per quanto riguarda il croato, cercato dalla Dinamo Zagabria.

Prima gli arrivi, poi addio a Brekalo

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l'ex Wolfsburg non lascerà Firenze fino a quando la Fiorentina non avrà trovato due esterni offensivi sul mercato. Gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil, oltre all'assenza di Kouame, prolungheranno l'emergenza sugli esterni per qualche settimana e la società viola non vuole rischiare.

Le piste per Pierozzi, i dubbi sulla formula

Per quanto riguarda il terzino, invece, seguito da Hellas Verona, Salernitana e Cremonese, c'è qualche dubbio sulla sua formula di addio. Si parla di cessione a titolo definitivo, ma La Nazione parla di un possibile prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina.