Bonaventura e Kouamè rinnovano, Castrovilli verso l'addio da svincolato: le prime mosse viola sui giocatori in scadenza

Sarà un momento fondamentale, il mercato di gennaio, anche per fare il punto in casa Fiorentina sui tanti giocatori che hanno il contratto in scadenza la prossima estate. Sono ben 8 i nomi sulla lista dei dirigenti viola, anche se per qualcuno il discorso sarà per forza di cose spostato all'estate.

Dal capitolo Lopez all'addio a Castrovilli

Si tratta di Maxime Lopez e Arthur, i cui discorsi per il possibile riscatto saranno fatti tra qualche mese. Anche su Mina, arrivato a zero, non c'è particolare fretta nell'agire. Discorso a parte anche per Castrovilli, l'unico di proprietà viola in scadenza a giugno che non ha l'opzione per un altro anno. Si va verso l'esclusione dalla rosa e un addio da svincolato, con i rimpianti per quella mancata cessione al Bournemouth in Premier.

Ottimismo per Bonaventura e Kouame, mentre Duncan…

Rimangono Bonaventura, Kouame, Duncan e il giovane Pierozzi. Sui primi due la Fiorentina sta lavorando da tempo al rinnovo e a breve si potrebbe arrivare alla fumata bianca con una firma dell'ex Milan fino al 2025 con opzione per un altro anno, mentre per l'ivoriano si potrebbe andare direttamente al 2026. Tutto tace sul fronte degli altri due con Pierozzi che, però, è destinato all'addio già a gennaio. Lo scrive Il Corriere dello Sport-Stadio.