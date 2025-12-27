Comuzzo e Dodô ma anche Piccoli e Dzeko: ce ne sono tanti sotto esame di Paratici. A Parma "l'ultima" della rosa attuale

Quella di oggi a Parma potrebbe, anzi dovrebbe, essere l'ultima uscita dell'attuale rosa della Fiorentina, destinata a cambiare ben più di quanto ci si potesse immaginare a inizio stagione. Lo sbarco di Paratici e le esigenze messe in mostra durante la prima parte del campionato hanno reso necessario un intervento vigoroso, che secondo La Nazione può toccare diversi singoli.

Sotto esame in particolare coloro che hanno più mercato e che potrebbero portare risorse importanti per cambiare volto alla rosa: su tutti Comuzzo e Dodô, che saranno titolari oggi al ‘Tardini’. Più defilati invece Piccoli e Dzeko, entrambi insoddisfacenti finora, con il bosniaco in particolare che potrebbe cambiare aria senza troppe difficoltà, essendo arrivato a zero e avendo solo sei mesi residui di contratto. Intanto però, occorre vincere a Parma e dare continuità ai buoni segnali dati dal cambio modulo, su cui poi agire anche in sede di mercato.