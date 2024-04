"La Lazio ha una rosa fortissima, ma qualche big si è adagiato. E questo non è certo colpa di Sarri"

Somiglia più a una suggestione che a un'idea concreta, ma una parte di piazza non smette di sperare che Maurizio Sarri possa diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Conteranno in primis le sue condizioni, quelle che alla Lazio non sono state rispettate portandolo alla decisione di dimettersi.

“Luis Alberto e Immobile si sono adagiati”

Proprio sulla separazione tra Sarri e la Lazio si è espresso a TMW Radio l'ex giocatore e allenatore Andrea Agostinelli: “Non è certo colpa dell'allenatore se i biancocelesti sono passati da avere uno dei migliori attacchi del campionato a non riuscire più a segnare con continuità. E' un problema di giocatori, non di tattica o altro. Ci sono alcuni che magari sono stati fortissimi ma che ora si sono adagiati, penso a Immobile e Luis Alberto. La Lazio ha una rosa top, ma nel calcio non conta solo il singolo”.