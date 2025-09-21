Caro Commisso, il duello delle ambizioni lo vincono i fratelli Hartono a Como. Ma quello del Made in Italy dice Fiorentina (pur quasi senza nazionali...)

Una sfida di filosofie e strategie quello di oggi tra Fiorentina e Como, che parte dall'ambizione sbandierata (e dimostrata) dalle presidenze e che secondo La Gazzetta dello Sport premia i fratelli Hartono più che Rocco Commisso. Pur nell'estate dei quasi 90 milioni spesi, i fratelli indonesiani hanno sforato i 100 e in generale, dato l'impressione di voler bruciare le tappe molto più del patron viola.

Discorso diverso per quanto riguarda la valorizzazione del prodotto locale, perché la Fiorentina ha puntato decisamente sul Made in Italy ed ha ben 15 italiani in rosa, il Como appena 4 e quasi nessuno di questi destinato a trovare minutaggio. Con una particolare predisposizione a rilanciare i prodotti inespressi della Juve. Ciò che pesa sul fronte viola magari è il livello dei propri italiani, dato che all'ultima pausa Nazionali tra i convocati c'era il solo Kean…