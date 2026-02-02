Fiorentina-Nedeljkovic, accordo trovato: il Lipsia acconsente all'interruzione del prestito, ma l'Aston Villa...

Manca sempre meno alla fine del mercato invernale, ma la Fiorentina continua a muoversi in entrata: passi avanti, come riporta il giornalista sportivo Phillip Hinze, nella trattativa per Nedeljkovic.

Accordo trovato

Il serbo, terzino destro classe 2005, è di proprietà dell'Aston Villa che però lo ha girato in prestito al RB Lipsia. Il ragazzo ha espresso il suo interesse per la destinazione fiorentina, e i tedeschi hanno acconsentito alla chiusura anticipata del prestito. Nedeljkovic ha, di fatto, trovato l'accordo con la Fiorentina, e l'affare sembra essere in chiusura.

Manca lo ‘yes’

C'è però un grosso ‘ma’: manca ancora la conferma dell'Aston Villa, che deve decidere se privarsi del proprio talento. Un'operazione destinata a chiudersi, positivamente o negativamente che sia, a strettissimo giro.