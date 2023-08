La Fiorentina aspetta la Premier League per Sofyan Amrabat, una cessione annunciata da inizio mercato ma ancora non concretizzata a circa due settimane dalla fine del calciomercato. Il Manchester United e il Liverpool devono far fronte alle loro necessità; mentre i Red Devils hanno più acquisti da completare, Klopp ha disperato bisogno di un centrocampista.

Il portale Express.uk fa il punto della situazione. Lo United porta avanti i contatti con Amrabat e con l'entourage da circa due mesi, ma aspettando sempre che si liberi un posto per il marocchino. Fred partirà, ma il club è ugualmente bloccato avendo ancora Van de Beek e McTominay in rosa. Anche il Liverpool non ha ancora presentato un'offerta, ma si è insediato pesantemente nelle ultime ore.