Il giornalista di Sky Sports Dharmesh Sheth ha parlato anche della situazione di mercato legata al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, conteso ora tra Manchester United e Liverpool.

Ecco cosa ha detto al canale YouTube di Stretford Paddock: “Per la Fiorentina e Amrabat è arrivato il momento migliore per separarsi e il giocatore da tempo è nel mirino del Manchester United e vuol raggiungere Ten Hag. Tuttavia l'arrivo del classe '96 marocchino è legato alle partenze. Dopo aver ceduto Fred, i Red Devils hanno incassato 15 milioni di sterline circa, cifra con cui difficilmente possono dare la caccia a Amrabat o altri obiettivi come Onana. Devono cedere ancora altri giocatori”.

E ancora: “Cinicamente si potrebbe dire che per la Fiorentina sia una bella notizia l’interesse del Liverpool per Sofyan Amrabat. Per i Reds il marocchino è assolutamente un obiettivo di mercato e questo mette pressione al Manchester United che deve decidere se fare un’offerta o rischiare a causa della concorrenza dei rivali. Amrabat però vuole andare al Manchester United e vuole la Premier League. Se il Liverpool farà un’offerta mentre lo United no, allora il giocatore dovrà prendere una decisione”.