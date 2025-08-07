La Fiorentina di Pioli torna in campo per la seduta pomeridiana, sono tre le assenze: i dettagli dal ritiro inglese

L'edizione odierna del Pentasport, come ogni giorno dall'inizio del ritiro inglese della Fiorentina, questo pomeriggio ha fatto il punto della situazione sull'allenamento quotidiano della squadra di Stefano Pioli. Oltre alle tante esercitazioni tattiche e ludiche, ormai un classico dall'inizio del nuovo corso gigliato, quello che è saltato all'occhio è l'assenza di ben tre giocatori.

Squadra in campo per la sessione quotidiana: sono tre le assenze

Il primo giocatore non a disposizione è Alessandro Bianco, che comunque è tornato ad allenarsi in campo. Il centrocampista, dopo l'amichevole di domenica contro il Leicester, ha svolto negli scorsi giorni un lavoro specifico a parte, quest'oggi invece si è rivisto solcare i campi del centro sportivo delle Foxes. Il classe 2002 ha svolto un lavoro aerobico da solo intorno al campo, mentre i compagni svolgevano la seduta.

Mandragora ancora alle prese con l'infortuni, Viti a parte ma sta bene

Esclusi dalla sessione di oggi anche Rolando Mandragora e Mattia Viti. Il centrocampista è ancora alle prese con l'infortunio rimediato nella prima amichevole contro la Primavera, e ancora non sembra esser vicino al rientro. La Fiorentina rassicura che dietro la situazione non ci sia nulla di relativo alla condizione contrattuale del giocatore, ma intanto il tempo passa e finora il centrocampista ha saltato gran parte della preparazione. Diversa la situazione del difensore: il centrale ex Empoli non ha problemi particolari e sta svolgendo una sessione personalizzata come da programma.