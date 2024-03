L'Inter soffre la quasi-rimonta di Gilardino ma alla fine regge, ora è a +15 sulla Juve: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ultima gara del turno di Serie A, fra Inter e Genoa. I nerazzurri sono partiti benissimo sbloccando il match dopo pochi minuti grazie ad una grande azione fra Barella e Sanchez finalizzata dall'ex Empoli Asslani. Raddoppio che arriva quasi subito firmato dal rigore di Sanchez; per dir la verità, un fischio molto generoso quello del direttore di gara che ha concesso il penalty agli interisti.

Il racconto degli ultimi 45 minuti

Nella ripresa, però, viene fuori il Genoa di Gilardino. Prima con la rete di Vasquez, un bel centro da fuori area a bucare Sommer e poi con Vitinha, appena subentrato subito in rete… ma in posizione irregolare. Fuorigioco per lui e gol annullato dal Var. Il Genoa però continua a combattere e lo fa con le armi che ha, Sommer però regge i colpi e la difesa, con l'ingresso di Acerbi, idem. Thuram, rientrato dopo l'infortunio, fa il resto. L'Inter vince e sale a +15 sulla Juventus.

La Fiorentina chiude questo turno all'ottavo posto, superata anche dal Napoli…

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 43, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino 37, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 25, Udinese 24, Frosinone 24, Verona 23, Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.