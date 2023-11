FOTO - Kayode "ricarica le batterie" ed è pronto al rientro dopo la sosta

Con una storia sul proprio profilo Instagram il difensore della Fiorentina Micheal Kayode ha preannunciato il suo ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Il terzino destro viola si era infortunato alla caviglia subito nella gara d'andata contro il Cukaricki in Conference League e che non gli ha permesso di rientrare in campo prima della sosta.

Il classe 2004 ha postato sui social una sua foto con una batteria che si sta ricaricando, con la scritta “loading..”. Un ritorno importante per la rosa di Italiano, con l'allenatore viola che fino ad ora si era dovuto arrangiare con Parisi fuori ruolo e Pierozzi. A San Siro Kayode tornerà a disposizione.