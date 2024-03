Un gara con un grande significato...soprattutto per lui!

Da quando è arrivato alla Fiorentina Andrea Belotti, M'Bala Nzola è stato relegato in panchina ed ha dovuto accontentarsi delle briciole (in fatto di minutaggio) rispetto al compagno di squadra.

La trasferta di Conference League assume un grande significato non solo per la squadra, ma anche per l'ex Spezia, perché le indicazioni che arrivano in queste ore, sono tutte incentrate sul fatto che partirà titolare lui stasera.

Nel caso queste indiscrezioni trovassero conferma, è chiaro che molti occhi sarebbero puntati proprio su di lui, su di un giocatore che si portava dietro tante aspettative ma che, per tanti motivi, non è riuscito a rispettarle fin qui.

Media realizzativa da difensore

1775 minuti di gioco con la maglia viola e quattro reti realizzate, una media realizzativa quasi da difensore più che da centravanti, senza contare il fatto che ci sono stati altri problemi non solo legate alle reti, quanto all'inserimento nel gioco della squadra.

Pochi mesi per metterlo in discussione

Sono bastati pochi mesi per metterlo in discussione e per far ripensare a tutti che l'investimento fatto in estate, probabilmente, non era quello giusto da fare. Si attendono risposte, anche se questo è un fatto che purtroppo rimarchiamo da mesi, senza che la situazione sia cambiata di un millimetro. Comunque se Nzola vuole questa è la serata giusta per emergere: se non ora quando?