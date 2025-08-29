FOTO - Torreira non dimentica: "Buon compleanno Fiorentina, per sempre nel mio cuore"
Arrivano auguri importanti per i 99 anni della Fiorentina, anche da parte di alcuni ex calciatori viola. Tra questi c'è Lucas Torreira.
Le parole di Torreira
L'ex centrocampista viola, che adesso veste la maglia del Galatasaray, ha scritto in una storia postata sul suo profilo Instagram con alcune foto che lo ritraggono in maglia viola: “Buon compleanno Fiorentina, per sempre nel mio cuore”.
Il legame con Firenze
Torreira non ha mai nascosto il suo legame con Firenze e con i colori viola nonostante l'addio turbolento.
