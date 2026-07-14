Harder: "Il Basilea ha una storia impressionante. Arrivo in un ambiente ideale per crescere"

Al sito ufficiale del Basilea ha parlato il nuovo centrocampista rossoblù Jonas Harder, classe 2005 che arriva dalla Fiorentina.

Le parole di Harder

"Il Basilea ha una storia impressionante, quindi per me è un grande onore firmare con questo club. In Italia tutti conoscono il Basilea come una società prestigiosa e importante, un ambiente ideale per crescere, soprattutto per un giovane calciatore, e allo stesso tempo dare il proprio contributo alla squadra. Sono un giocatore che vuole sempre avere il pallone tra i piedi, che corre molto, è dinamico e lavora con aggressività anche nella fase difensiva."

Le parole del dt Herrmann

Al sito ha parlato anche Andreas Herrmann, direttore tecnico della squadra svizzera: "Jonas Harder ci ha convinti grazie alla sua grande mobilità, all'intensità con cui lavora senza palla e alla sua spiccata intelligenza tattica. La sua versatilità e la sua capacità di leggere il gioco aggiungono ulteriore stabilità e dinamismo alla nostra squadra. Nonostante la giovane età, dimostra già una maturità e una tranquillità fuori dal comune quando è in campo."