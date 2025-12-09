Funaro: "Ecco costo totale e dettagli del progetto del Franchi, contatti costanti con la Fiorentina. Euro 2032? Ci speriamo ma..."

Arrivano ulteriori aggiornamenti dall'incontro congiunto di oggi all'Artemio Franchi, casa della Fiorentina, tra la sindaca di Firenze Sara Funaro, la stampa ed emissari del comune.

‘Lavoriamo perché la Fiorentina resti sempre al Franchi’

“Non presentare il dettaglio del cronoprogramma non è un problema di risorse, ma è una questione tecnica. Non esiste dare dettagli perché non ci sono le varianti del secondo lotto. Sarebbe sbagliato darne uno senza aver contrattualizzato i lavori. Abbiamo una stima di massima che è realizzabile. Il progetto iniziale prevedeva una serie di lavorazioni a stadio chiuso. Quella parte non esiste più perché abbiamo deciso di fare giocare sempre la Fiorentina all'interno dell'impianto. Stiamo lavorando per fare in modo che si rimanga sempre qui, con la presenza della squadra in casa”.

“I 151 milioni coprono tutta la Fiesole, mezza maratona, ovvero la realizzazione della L dello stadio. Non ravvisiamo criticità per la copertura e l'impatto su Campo di Marte. Vogliamo che questo sia un polo sportivo di interesse generale quindi con una riqualificazione generale. Una vera e propria cittadella dello sport, che preveda la collaborazione con il quartiere e l'assessore allo sport. Sono scaramantica e non parlerei degli Europei 2032 come già certi. Certo la nostra speranza è quella".

‘La spesa totale, i contatti con Ferrari’

“La cifra complessiva? 275 milioni. 151 del primo lotto e 55 milioni che abbiamo recuperato. Con la Fiorentina sono in contatto costante e sono vicina alla maglia viola da tifosa. Ci terrei a ribadire condanna totale alle aggressioni dei familiari dei giocatori, sono come sempre, vicina alla squadra. Abbiamo avuto contatti con il commissario. Per quanto riguarda la condivisione progetto ho avviato un'interlocuzione con la Fiorentina. Commisso? Recentemente sto parlando solo con Ferrari”.