Alla vigilia di Torino-Fiorentina, ha parlato a Tuttosport il difensore centrale viola Marin Pongracic, con un'occhiata sulle aspettative della stagione:

"Vincere un trofeo o andare in Champions? Perché non tutti e due? (ride ndr). Arrivare tra le prime quattro significa aver fatto un grande campionato: nel 2026 la Fiorentina compirà 100 anni, sarebbe un bellissimo regalo. Come riuscire a conquistare una coppa. Cosa migliorare? Nella continuità e nella mentalità con le avversarie medio piccole contro cui l’anno scorso abbiamo perso troppi punti. Bisogna essere più cinici e concreti. Domenica a Cagliari non lo siamo stati, ora pensiamo al Torino. Come si è visto, c’è ancora da lavorare e crescere però siamo una grande squadra con un grande allenatore, c’è tutto per fare una bella stagione.

Il pari a Cagliari? Io sono molto arrabbiato per i 2 punti persi. Dura accettare di prendere gol, figurarsi in pieno recupero. Bisogna analizzare gli errori e guardare avanti. Neppure i granata saranno contenti, con l’Inter non è mai facile ma non è certo il risultato che volevano.

Pioli? Esperienza, autorevolezza, sa gestire il gruppo. Con ognuno un rapporto molto stretto, parla molto ed è importante.

Piccoli? Abbiamo un attacco davvero forte, con Roberto ci ho giocato a Lecce, sa muoversi in profondità, aiutare la squadra, è abile di testa. Felice che sia con noi".