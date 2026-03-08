Cuesta: "Deluso per il pareggio? Prendiamo quello che viene. Nicolussi Caviglia ha l'ottima dote di poter giocare in diversi ruoli"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta ha parlato dopo la gara pareggiata dai ducali contro la Fiorentina.
“Nicolussi Caviglia ha giocato come mezzala anche a Milano ci ha dato capacità di progredire la palla e ricevere tra le linee, una capacità ottima quella di poter cambiare ruoli la sua”.
E poi: “Deluso per un punto oggi? Prendiamo quello che viene con l’ambizione di migliorare quello che non è stato fatto bene”.
