Cuesta: "Deluso per il pareggio? Prendiamo quello che viene. Nicolussi Caviglia ha l'ottima dote di poter giocare in diversi ruoli"

L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta ha parlato dopo la gara pareggiata dai ducali contro la Fiorentina.

“Nicolussi Caviglia ha giocato come mezzala anche a Milano ci ha dato capacità di progredire la palla e ricevere tra le linee, una capacità ottima quella di poter cambiare ruoli la sua”.

E poi: “Deluso per un punto oggi? Prendiamo quello che viene con l’ambizione di migliorare quello che non è stato fatto bene”.