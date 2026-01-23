Harrison: "Vanoli è simile a Bielsa, entrambi curano tutti i dettagli. Voglio onorare la memoria di Commisso"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Jack Harrison si è presentato ai tifosi viola durante la consueta conferenza stampa.

Il ricordo di Rocco Commisso

“Sono orgoglioso di essere qui, voglio onorare Rocco Commisso in campo. E' sotto gli occhi di tutti ciò che ha fatto per il club. Non vedo l'ora di scendere in campo anche per la memora del presidente. Il numero 17 non ha un vero motivo, mi hanno detto che porta sfortuna, ma voglio cercare di smentire questa narrativa”.

La scelta di venire a Firenze

“Ho scelto Firenze perchè la Fiorentina è un grande club, negli ultimi anni ha avuti grandi risultati e la classifica odierna non è assolutamente veritiera. Ci sono passato con il Leeds e spero di aiutare la squadra con la mia esperienza. Ci sono altri esempi di giocatori che dalla Premier sono venuti in Italia e che hanno avuto molto successo come Lookman o McTominey, devo dire che sono stati importanti per la mia scelta”.

Vanoli e Bielsa

“C'era la possibilità anche di andare in Spagna, ma la scelta è stata chiara per me. Ad un club così, con un buon ambiente e che mette a disposizione tutto per i calciatori è difficile dire di no. Vanoli è simile a Bielsa, porta molta energia come lui ulra molto porta energia ed è sempre attento ai dettagli. Questo da giocatore mi piace molto. Spero di portare l'intensità che lui richiede in campo”.