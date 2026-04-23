La Fiorentina ritrova quell'arbitro che l'ha fatta perdere a Milano. Un rigore clamorosamente regalato

La partita tra Fiorentina e Sassuolo che si giocherà domenica prossima con inizio alle ore 12.30, sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli. E' lui l'arbitro designato per questa sfida.

I precedenti con la Fiorentina

Sono otto i precedenti assoluti con lui e lo score è di: quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. In casa, i viola con lui hanno: una vittoria (scorsa stagione 27esima Fiorentina-Lecce 1-0) e due pareggi

Una direzione quest'anno con i gigliati: Milan-Fiorentina 2-1. Decisivo il contestatissimo rigore dato ai rossoneri per un leggero tocco in area di Parisi su Gimenez che ha palesemente accentuato l'entità dello stesso.

I precedenti col Sassuolo

Bilancio negativo per i neroverdi: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. In trasferta sono arrivati tutt'e tre i ko. L'ultimo quest'anno alla quarta giornata: Inter-Sassuolo 2-1. Sempre in questa stagione ha diretto anche Sassuolo Verona finita 3-0 per la squadra allenata da Grosso. (Dati statistici foniti da Footstats)