Si sblocca la situazione Dodo? L'eventualità che beffa la Fiorentina

Il quotidiano spagnolo Sport torna a fare il punto della situazione su Dodo, che sta gradualmente re-inserendosi nella rosa della Fiorentina ma che, ancora, è in scadenza di contratto.

La situazione

L'interesse - e che interesse! - è quello già noto del Barcellona, che fiuta l'occasione a costi contenuti: il brasiliano, dal canto suo, non sembra aver fretta di rinnovare a Firenze e con ogni probabilità darebbe spago a un eventuale approccio dei catalani. “Quando è finito il campionato aveva l'ambizione di trovare un'altra destinazione, per noi poteva andare bene se ci fossero state le condizioni adeguate”, ha detto di lui Paratici proprio prima di Inter-Fiorentina.

Aria di affare

Naturalmente, si parla di un affondo dei blaugrana in arrivo già a gennaio, quando sarà possibile offrire un pre-contratto al laterale brasiliano e strapparlo alla Fiorentina a costo zero, pur se non prima della prossima stagione. Una situazione che rischia di finire con una Fiorentina beffata ancora una volta, dopo tutta la confusione legata a una trattativa che si trascina dietro da mesi.