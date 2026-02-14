La probabile formazione della Fiorentina: Gosens pronto a riprendersi la titolarità, Harrison scalpita in attacco

Per la difficile gara contro il Como il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli sta facendo le sue riflessioni su quale undici schierare, data anche l'indisponibilità di Gudmundsson per infortunio e l'assenza di Rugani in difesa che è sulla via per ritrovare la migliore condizione.

Ballottaggio sugli esterni

In porta ci sarà De Gea, mentre al centro della difesa Comuzzo e Pongracic sono chiamati a riscattarsi dopo le ultime prove tutt'altro che brillanti. A destra ci sarà Dodò, a sinistra potrebbe esserci Gosens che si candida a tornare titolare. A centrocampo riconferme in arrivo per Mandragora, Fagioli e Brescianini. In attacco si preannuncia il tridente vivace ed efficace visto nel secondo tempo tempo contro il Torino composto da Harrison, che resta in ballottaggio con Parisi, Kean e Solomon.

La probabile formazione

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

