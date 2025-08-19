L’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi su varie tematiche di casa Fiorentina nel corso del suo ampio intervento.

‘Gudmundsson deve svegliarsi, la Fiorentina passa da lui’

“È giusto che Dzeko respiri un’atmosfera di fiducia, ma on so cosa ci possiamo aspettare da Dzeko oggi. È un regista offensivo di quasi 40 anni, non un vero e proprio goleador. Voglio capire fino a che punto Pioli spingerà su un modulo che preveda un trequartista e due punte. Dzeko e Kean possono completarsi alla perfezione, Gudmundsson deve svegliarsi, accendersi, è lo snodo di quasi tutto per la Fiorentina. Mi piacerebbe sentire Pradè che ci racconta quale ragionamento è stato fatto con Dzeko, la sua disponibilità a stare in panchina, non è un vuoto a perdere ma un calciatore che ha dimostrato di avere reale integrità fisica”.

‘La Fiorentina è pronta a fare operazione di livello assoluto in mediana’

“Se c’è una cosa che un po’ mi preoccupa è quanto non è accaduto tra Kean e Gudmundsson lo scorso anno… si sono quasi scansati. L’islandese mi piace molto senza esagerati compiti tattici, va lasciato libero di agire. È un personaggio che però non ho mai capito, nemmeno quando era a Genova. La Fiorentina ha dato segnali veramente importanti e mi aspetto tanto in questi ultimi giorni di mercato. La dirigenza è pronta a fare un’operazione a metà campo di livello assoluto, il calciatore che manca a questa squadra. Un Vieira giovane, che abbini fisicità, linearità nel palleggio e sia un riferimento a livello di carisma. La squadra cresce con dei Gosens nei vari ruoli. Penso che la dirigenza farà ancora due/tre operazioni importanti".