‘Vlahovic è tornato quello di Firenze’

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di alcuni temi legati alla Fiorentina. Queste le sue parole: “La Juventus sale al comando della classifica sfruttando lo stop dell’Inter impegnata in Supercoppa. Vlahovic è tornato quello di Firenze. Impressionante. I suoi sono gol da scudetto. Vlahovic contro Lautaro”.

‘Lo stadio vuoto per Napoli-Fiorentina un bello spot?’

E sulla Supercoppa: “L’amministratore delegato della Lega De Siervo ha replicato in maniera irritata alle battute di Sarri sul torneo in Arabia Saudita. Vero, il tecnico della Lazio ha esagerato nel tono e anche in qualche concetto. Ma vorremmo chiedere a De Siervo: lo stadio vuoto per Napoli-Fiorentina è stato un bello spot? I soldi nel calcio sono tutto o può essere utile o forse fondamentale seminare passione e interesse? Non basta bacchettare Sarri. Vorrei una riflessione seria e profonda a fine torneo. Per ora a dir poco deludente”.