Longhi: "Il ruolo dell'allenatore è complicato, sei il primo a saltare. C'è qualcuno a Firenze che pensa che Pioli..."

Il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di lamentarsi di una pratica molto frequente in Italia: la critica dell'allenatore. Tra i tecnici difesi c'è anche Stefano Pioli, non considerato l'unico colpevole della falsa partenza della Fiorentina.

“Vieira fino all'ultima partita persa in campionato dal Genoa, veniva decantato come un allenatore che avrebbe dovuto allenare l'Inter. Oggi perdi in Serie A appena perdi due partite di fila improvvisamente di diventa un allenatore scarso. C'è qualcuno a Firenze che pensa che Pioli non sia più un allenatore di calcio”.

“Palladino al Torino? A Firenze e Monza ha dimostrato di saperci fare”

Ha risposto anche all'ipotesi che Palladino possa rimpiazzare Baroni al Torino: “Palladino anche se ha avuto problemi con la Fiorentina, e mi riferisco a cose extra campo, tra Firenze e Monza aveva dimostrato di saperci fare raggiungendo gli obiettivi stagionali: può essere un profilo idoneo ai granata. E' sempre difficile quando le cose non funzionano tra un allenatore e la sua nuova squadra, c'è chi ci ha messo di più e c'è chi ci ha messo di meno: sta all'allenatore capire quali siano i giocatori adatti al proprio gioco”.

“Quando le cose non vanno il primo a saltare è l'allenatore”

Ha poi concluso: "Per una società quello dell'allenatore può spesso diventare un problema, anche se sappiamo quanto sia di facile soluzione: quando le cose vanno male fai prima a cambiare allenatore che cambiare tutta la struttura della squadra. Gli allenatori stessi sanno che le cose vanno in questo modo, fa parte del gioco quando alleni determinate squadre.