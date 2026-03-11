Alla vigilia del match di Conference League con il Rakow, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La Conference è un torneo a cui teniamo e che vogliamo onorare fino in fondo, la testa deve essere alla partita di domani contro una squadra che in Europa ha fatto bene, prendendo pochi gol e capace di difendersi bene. Domani potrebbero esserci anche degli spunti per la partita di lunedì a Cremona”.

“Dobbiamo capire la situazione”

Poi ha aggiunto: “Siamo usciti dalla partita col Parma delusi, abbiamo cercato in tutti i modi la vittoria e non siamo riusciti a ottenerla. Bisogna però rimanere lucido, il punto conquistato è fondamentale. So bene che la storia della Fiorentina dice altro, ma oggi questa è la situazione e dobbiamo essere tutti bravi a capirla ed uscirne”.

“Stiamo gestendo bene Kean”

Su Kean: “Sta continuando il suo percorso e stiamo valutando giorno per giorno. Stiamo gestendo bene il suo infortunio, l'obiettivo è riuscire ad averlo lunedì sera. Domani metterò in campo la formazione migliore possibile non solo per il Rakow, ma per il doppio impegno che include anche la Cremonese”.

“I tifosi ci sono sempre stati vicino”

Infine sui tifosi: “Sono sempre stati vicini alla squadra, il loro sfogo e la loro delusione devono essere uno stimolo per noi. Sono una componente fondamentali, dobbiamo trasportare la loro energia in campo. Firenze è sempre stata con la squadra, anche quando aveva 4 punti in classifica".