Una marea di esuberi da piazzare. Il punto sulle trattative in uscita della Fiorentina

La Fiorentina di giocatori da sistemare ne ha diversi, non sarà facile trovare una soluzione per tutti gli esuberi nella settimana che manca alla fine del mercato, anche se qualcuno potrebbe essere ceduto in mercati che resteranno aperti dopo il 2 febbraio.

Gli esuberi viola

Esubero praticamente dal momento stesso in cui arrivato in viola è Sabiri. Il marocchino è finito sotto la lente d'ingradimento del Genoa, che però finora non è andata oltre il sondaggio. Per lui si potrebbero riaprire le porte dei mercati orientali, non è da escludere infatti l'ipotesi dell'ennesimo prestito in medio-oriente dopo quelli all'Al-Fayha, l'Ajman Club e l'Al-Taawoun degli anni passati. Altro esubero ingombrante è Kouame, che è ai margini del progetto di Vanoli. Non per nulla sabato ha giocato titolare nella Primavera di Daniele Galloppa. L'ivoriano ha un accordo coi viola fino al 2027 e guadagna 1,7 milioni a stagione. Su di lui hanno chiesto informazioni Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona, ma l'ingaggio pesante complica le trattative.

Una situazione particolare

Situazioni complessa quella che riguarda Nicolussi Caviglia. Il mediano è non ha mai fatto vedere le sue qualità a Firenze. La Fiorentina però è spettatrice interessata e non può fare molto per agevolare il suo addio. Il giocatore aostano infatti è ancora di proprietà del Venezia e sebbene i viola abbiano intenzione di chiudere il prestito anticipatamente, tutto dai lagunari. Il Cagliari si era fatto avanti proprio con il club del capoluogo veneto per portare il centrocampista in Sardegna, ma la trattativa sembra essersi arenata.