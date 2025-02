Matteo Cioffi, ex allenatore della Fiorentina Under 17 dove ha allenato Ranieri, Zaniolo e Sottil, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno sull'impatto del nuovo arrivato dall'Atalanta e dell'importanza del capitano nella rosa dei viola. Queste le sue parole.

“Il Bentegodi non è uno stadio semplice, i tifosi sono molto caldi ma sono fiducioso nella qualità della Fiorentina perché il mister sta facendo un ottimo lavoro a mio parere: sono fiducioso che la Fiorentina possa fare bene. Il Verona di adesso è una squadra completamente diversa da quando ero io nello staff, non è paragonabile, e la Fiorentina lo è altrettanto: sicuramente è una difficoltà per Palladino, che aveva trovato una quadra e si è visto già stravolgere un po' i piani a gennaio, tra Bove e il mercato molto attivo, dovrà rimettere ordine nello spogliatoio. Zaniolo è tornato, Fagioli è un talento assoluto, i rinforzi sono stati ottimi”

“Zaniolo è nato nella Fiorentina, ha fatto tutta la trafila pur non entrando in Primavera per una serie di motivi. Con noi fece una grande annata di maturazione, sviluppò una grande forza e sono convinto che possa far bene e ritrovarsi. Può giocare tranquillamente accanto a Kean, che ha dimostrato di essere un valore aggiunto e che mi auguro possa accadere anche con Niccolò. Tra l'altro, Zaniolo è molto amico anche di Ranieri, che ha ritrovato a Firenze: mi dispiace sia andato via Sottil, tutti e tre insieme avrebbero potuto fare qualcosa di bello. Anche Luca sta facendo qualcosa di straordinario, sta ottenendo il massimo ed è bello vedere un capitano che conosce il vero valore della maglia che indossa. Fiorentina sempre più italiana: Fagioli, Folorunsho, tutti nell'orbita della Nazionale e personalmente mi piace molto. Si va ad avvantaggiare tutto il sistema calcio italiano così”.