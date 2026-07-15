Amoruso: "E ora un colpo alla Gudmundsson per l'attacco della Fiorentina"
L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, intervenuto su Radio Bruno ha fatto capire che ora, per la squadra, dovrebbe arrivare un ottimo attaccante.
“Un colpo alla Gudmundsson”
“Manca ancora qualcosa a questa Fiorentina - sono le sue parole - ma visto il livello del mercato viola ora mi aspetto un colpo alla Gudmundsson sugli esterni”.
Operazione importante
Un'operazione importante dunque dal punto di vista economico, come quella che un paio di estati fa aveva portato il club viola a fare questa operazione col Genoa.
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