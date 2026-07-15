Il pressing su Arokodare fa capire che c'è un altra partenza nell'aria
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Fiorentina in pressing su Arokodare del Wolverhampton. Una pista che non è fine a se stessa, ma che fa capire che presto potrebbe esserci un'altra partenza.
Dentro lui, fuori Piccoli
La Nazione scrive stamani che con l'arrivo del nigeriano, Piccoli si troverebbe a dover abbandonare la nave.
Destinazione Roma
Per dove? La destinazione Lazio resta sempre la più probabile per quanto riguarda l'attaccante, anche se i biancocelesti non si sono ancora staccati dall'idea di poterlo prendere in prestito con al più un diritto di riscatto.
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