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Il pressing su Arokodare fa capire che c'è un altra partenza nell'aria

Redazione /
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Fiorentina in pressing su Arokodare del Wolverhampton. Una pista che non è fine a se stessa, ma che fa capire che presto potrebbe esserci un'altra partenza. 

Dentro lui, fuori Piccoli

La Nazione scrive stamani che con l'arrivo del nigeriano, Piccoli si troverebbe a dover abbandonare la nave. 

Destinazione Roma

Per dove? La destinazione Lazio resta sempre la più probabile per quanto riguarda l'attaccante, anche se i biancocelesti non si sono ancora staccati dall'idea di poterlo prendere in prestito con al più un diritto di riscatto. 

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