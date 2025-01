Il 10 gennaio è un giorno importante nell'attuale finestra di mercato della Fiorentina: è arrivato a Firenze il centrocampista Michael Folorunsho. Conte e il Napoli hanno finalmente dato il via libera per il suo trasferimento. L'ex Verona si trova attualmente al Viola Park, dove firmerà entro le prossime ore ed è già a disposizione di Palladino.

Biraghi, Pablo Marí, Frendrup: le parole di Ferrari sul mercato

Molto importanti le parole di stamattina del dg viola Alessandro Ferrari, intercettato all'assemblea della Lega Serie A: “Stiamo lavorando sul mercato, cerchiamo soluzioni per migliorare la squadra”. Su Pablo Marí, momentaneamente, smentisce: “Ottimo giocatore, ma in difesa non ci mancano. Non c'è nulla”. Su Cristiano Biraghi: “Ci parliamo da sempre, anche con il mister. Adesso siamo alla ricerca della soluzione ideale, che vada bene a entrambe le parti”. Inequivocabili le parole sull'ipotesi Morten Frendrup del Genoa: “Impossibile? Sicuramente”.

Niente Coulibaly per la Fiorentina. Occhio a Spinazzola

Capitolo terzini. La Fiorentina sta monitorando la situazione di Michael Kayode, sul quale ci sono più squadre interessate. L'alternativa designata dal club viola, Woyo Coulibaly del Parma, dovrà essere depennata: il terzino viaggia verso il Leicester City. Sulla sinistra, invece, potrebbero presto arrivare novità su Leonardo Spinazzola, il cui procuratore Davide Lippi si trova a Napoli per incontrare i dirigenti e i vertici del club partenopeo. Su di lui, ricordiamo, c'è anche l'interesse viola.