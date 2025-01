All'arrivo all'assemblea di Lega Serie A il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue parole riportate da calciomercato.it: “Stiamo lavorando sul mercato come ha detto il mister e Daniele Pradè. Stiamo cercando soluzioni e opzioni per migliorare un gruppo che sta ottenendo ottimi risultati. Pablo Marì? Abbiamo tanti giocatori in difesa, Pablo Marì è anche lui un ottimo giocatore, ma al momento non c'è nulla.

La permanenza della Fiorentina al Franchi? E' quello che abbiamo chiesto fin dall'inizio, siamo contenti e sono passaggi concreti per rimanere a giocare in città. Adesso vediamo i vari lotti. Il termine? Intanto è importante la stagione 25/26 e rimanere al Franchi. Poi sulla fine vedremo insieme. Biraghi? Parliamo da sempre con Cristiano, si è chiarito con il mister e adesso cerchiamo di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Frendrup impossibile? Sicuramente”.