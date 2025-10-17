Fazzini recupera in vista del Milan e si candida ad una maglia da titolare. E Pioli...

Stefano Pioli ha potuto (finalmente) rimettere insieme tutti i suoi calciatori dopo la pausa delle nazionali in vista della partita di San Siro. Oltre all'assenze obbligate (come quella di Kean) dal Viola Park arriva l'aria di una conferma importante.

Sistema di gioco

Come scrive La Nazione il sistema di gioco dovrebbe ancora essere il 3-4-2-1 (per gli amanti dei numeri) e pure gli interpreti non dovrebbero discostarsi troppo da quelli che hanno giocato contro la Roma.

Una conferma importante

Una conferma importante sarà quella di Fazzini, nonostante il lieve infortunio rimediato contro la Roma. Il centrocampista ex Empoli, seppur a volte un po' impreciso e disordinato, è uno dei pochi giocatori con rendimento positivo in questo avvio di stagione viola. Dopo un inizio passato più in panchina che in campo, anche Pioli sembra essersi convinto dell'importanza del ragazzo che, anche a Milano, sarà chiamato a portare dinamismo e velocità alla manovra viola troppo spesso lenta e prevedibile.