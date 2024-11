Per il terzino destro della Fiorentina Dodô, arriva finalmente un traguardo che gli riconosce l'ottimo avvio in campionato e le grandi prestazioni in viola. Con l'espulsione di Vanderson, nella gara di ieri contro il Venezuela, il numero 2 gigliato è stato chiamato dal ct del Brasile Dorival Junior per affrontare l'Uruguay, mercoledì notte.

“È un onore”: finalmente la Nazionale per Dodô

Un traguardo atteso per tanto tempo dal calciatore della Fiorentina, che ringrazia e festeggia la notizia sui social: “È un onore”, scrive in un video pubblicato su Instagram. Dodô ha lasciato Firenze in mattinata e sta raggiungendo i compagni della Nazionale brasiliana.

Ecco il video: