Braglia: "Leao farà bene contro la Fiorentina, è una squadra in difficoltà. Con lui o giochi in 12, o in 10"

L'ex portiere, oggi opinionista, Simone Braglia ha avuto modo di commentare l'avvicinamento alla sfida di domenica tra Fiorentina e Milan, commentando le probabili scelte di formazione dei rossoneri.

Su Leao

“Contro la Fiorentina, una squadra in netta difficoltà, vedo bene Leao: penso che partirà titolare. In questo momento Pulisic non è al 100% e potrebbe fare spazio al portoghese”.

Sul suo carattere

Poi, commentandone i problemi di carattere: “Leao ha bisogno di un padre dentro il campo e fuori: senza di esso fa fatica, anche perché non sta più giocando, nemmeno con la sua Nazionale. Ad oggi è un giocatore che ti può far giocare in 12, ma anche in 10”.